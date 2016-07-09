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العاهل المغربى يفتتح أكبر جسر معلق فى أفريقيا بطول 950 مترا

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العاهل المغربى يفتتح أكبر جسر معلق فى أفريقيا بطول 950 مترا العاهل المغربى يفتتح أكبر جسر معلق فى أفريقيا بطول 950 مترا
أصبحت المغرب الآن تمتلك أكبر الجسور المعلقة فى أفريقيا والذى يربط بين مدينتى سلا والرباط بحسب الصحف المغربية.

فقد افتتح العاهل المغربى الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، أكبر جسر معلق فى قارة أفريقيا حيث أطلق عليه اسم "محمد السادس".

وأشارت الصحف المغربية، أن الجسر بنى على ثلاثة مسارات فى كل اتجاه حيث يمتد طوله 950 مترا كما يحتوى على برجين بارتفاع يبلغ 200 متر.

ويعلو الجسر نهر أبى رقراق الفاصل بين مدينتى سلا والرباط، وتم تشييده فى إطار مشروع الطريق المدارى حول العاصمة الرباط.

واستعانت الرباط فى بنائه بخبرات صينية وفرنسية إضافة للمغربية حيث بلغت تكلفة الجسر700 مليون درهم، ومن المنتظر أن تعبره 13 ألف وسيلة نقل كل يوم.

الجسر المعلق (1)
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الجسر المعلق

الجسر المعلق (2)
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الجسر المعلق

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