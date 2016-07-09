"الخلايا الجذعية".. أحدث تقنيات علاج اعتلال غضروف الركبة

توصل فريق من الباحثين الفرنسيين فى جامعة ستراسبورج بفرنسا إلى تقنية جديدة لعلاج اعتلال مفصل الركبة والغضروف، عن طريق استخدام الخلايا الجذعية للنخاع العظمى للمريض، لتصبح أحدث الاستراتيجيات العلاجية مقارنة بالمستخدمة حاليا.

وقد أجرى الباحثون التجارب الأولية للتقنية الجديدة على مجموعة من فئران التجارب وشاه ونعجة، على أن يتم إجراؤها على الإنسان فى المستقبل القريب مع استخدام أجزاء مطورة من الهيدروجين مع ضمادة من الألياف الطبيعية.

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