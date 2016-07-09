في_القمة - تشكيل الزمالك المتوقع.. تغيير وحيد عن لقاء سموحة

مع غياب القائد حازم إمام بسبب الإصابة سيكون محمد حلمي مدرب الزمالك مضطرا للبدء بحمادة طلبة في مركز الظهير الأيمن على أن يبدأ محمد عادل جمعة في الجهة الأخرى.

ويستعرض FilGoal.com تشكيل الزمالك المتوقع قبل قمة السبت أمام نافسه اللدود الأهلي.

وسيكون دخول جمعة وخروج إمام هو التغيير الوحيد عن تشكيل الفريق الذي تعادل بهدف لمثله مع سموحة منذ أيام.

فعلى الأرجح سيبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أحمد الشناوي

الدفاع: طلبة - علي جبر - محمد كوفي - جمعة

الوسط: معروف يوسف - طارق حامد - أحمد توفيق

الهجوم: محمد إبراهيم - باسم مرسي - أيمن حفني