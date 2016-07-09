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محافظ دمياط يقرر تقسيط قيمة الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى

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محافظ دمياط يقرر تقسيط قيمة الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى محافظ دمياط يقرر تقسيط قيمة الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تقسيط قيمة الوصلات المنزلية للمواطنين على عامين للمشتركين ضمن مشروعات الصرف الصحى بالقرى.

وأضاف عبدالحميد، فى بيان له اليوم، أن القرار يشمل مشروعات الصرف الصحى التى تنفذها الهيئة الهندسية بالقرى التى يتم تطويرها بتمويل من وزارة التنمية المحلية أو مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها بالقرى أو مشروعات شركة مياه الشرب وهى الجهة المعنية بالتعاقد على وصلات الصرف الصحى وتوريد قيمة الأقساط لحساب وزارة المالية.


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