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ومن الشك ما قتل.. عامل يذبح زوجته بـ"سكين" بسبب سوء سلوكها فى العجوزة

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ومن الشك ما قتل.. عامل يذبح زوجته بـ"سكين" بسبب سوء سلوكها فى العجوزة ومن الشك ما قتل.. عامل يذبح زوجته بـ"سكين" بسبب سوء سلوكها فى العجوزة
ذبح عامل زوجته بمنطقة العجوزة، وذلك لشكه فى سوء سلوكها، حيث سدد لها عدة طعنات نافذة برقبتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل شقتها بمنطقة العجوزة، فانتقل العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث الجنائية، وعثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات فى رقبتها وصدرها.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوج المجنى عليها اكتشف سوء سلوكها فسدد لها عدة طعنات بسكين حتى فارقت الحياة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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