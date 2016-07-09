«الوزراء» يوافق على مد الحجز لوحدات مدينتي والرحاب للمصريين بالخارج حتى ٢١ يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد الحجز بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج، ووحدات مشروعى “الرحاب” و”مدينتى”، حتى ٢١ يوليو الجارى، وذلك نظرا لكثرة الإجازات والأعياد فى هذه الفترة.

وقال الوزير: يتم حاليا الحجز بالموقع الإلكترونى “www.nuca.gov.eg”، لمرحلة جديدة بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج، بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، كما تم أيضاً فتح باب الحجز لـ1320 وحدة سكنية بمشروع “مدينتى” بالقاهرة الجديدة، و1248 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب، للمصريين بالخارج، موضحاً أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية: يشترط فيمن يتقدم لحجز الأراضى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، موضحاً أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، ويسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة يونيو 2017.

وأضاف أنه بالنسبة لأسلوب السداد، فيتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقى على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣,٥٪ سنوياً، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، كما يتم منح 15% خصماً من المبلغ المتبقى للحاجزين بالمراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إلى أن شروط حجز وحدات مدينتى وامتداد الرحاب، كالتالى: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس خالد عباس أن أسلوب سداد ثمن الوحدات، يتضمن ما يلى: سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 50% من قيمة الوحدة، شاملاً التميز، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب ومدينتى، على أن يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣,٥٪ سنويا، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإلكترونى، ويكون سداد المقدم والأقساط والأعباء البنكية بالدولار الأمريكى، ويتم إعادة تقييم الاقساط وفقا لسعر صرف الدولار عند سداد المقدم “وقت سداد الأقساط فى تواريخ استحقاقها”، وتكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز، مشيراً إلى أن سعر الوحدات 800 دولار للمتر بامتداد الرحاب، و575 دولاراً للمتر بمدينتى، وذلك للسداد الفورى، بخلاف نسب التميز.