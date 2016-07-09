«محافظ أسوان»: زيادة عدد فصول التمريض لسد العجز في أطقم التمريض بالمستشفيات

مراسل«ONA»:

> أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، زيادة عدد فصول التمريض لتصل إلى 19 فصل دراسى للتمريض بعد أن كانت 5 فصول فقط مخصصة للإناث وهو الذى سيساهم بدوره فى زيادة عدد الطلاب إلى 570 طالب وطالبة بدلاً من 150 طالبة فقط فى السنوات السابقة ، وذلك مع بداية العام الدراسي المقبل 2016 / 2017 .

وقال حجازي في تصريح صحفي، إن الهدف من ذلك هو تحقيق الإكتفاء الكامل من أطقم التمريض من الجنسيين الذكور والإناث لسد أى عجز داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية على مستوى المحافظة ، وفى الوقت نفسه تكون محافظة أسوان داعمه لباقى محافظات الجمهورية بأى أطقم تمريض إضافية متوافرة لديها .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان، أنه سيتم فتح باب التقدم لمدارس التمريض بدءاً من 10 يوليو الجارى وعلى مدار 10 أيام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بواقع 230 درجة كحد أدنى ، لافتاً إلى أن مدة الدراسة بمدارس التمريض ستكون 3 سنوات ويتم إستكمالها بالإلتحاق بالمعهد الفنى الصحى لمدة عامين لتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً فى قطاع التمريض الحيوى، بهدف تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطن الأسوانى على الوجه الأكمل .