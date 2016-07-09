أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

5650 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال أيام العيد

Google+ Print
5650 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال أيام العيد 5650 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال أيام العيد

متحف النيل

مراسل«ONA»:

أكد المهندس هشام فرغلى، مدير عام متحف النيل بأسوان، أن عدد زوار المتحف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وصل إلى 5650 زائر، حيث زار المتحف خلال اليوم الأول 400 زائر، وثانى أيام العيد بلغ 2500 زائر، واليوم الثالث 2750 زائر .

وأضاف فرغلى في تصريح صحفي، أن الإقبال على زيارة المتحف كان هائلا ، حيث يفضل الأهالي دائما المتنزهات والأماكن الترفيهية فى الأجازات والمناسبات ، مشيراً إلى أن عدد الزوار يعكس مدى إهتمام أهالى أسوان وزائريها على التعرف على المتحف ومقتنياته، بالرغم أن عيد الفطر المبارك هو أول الأعياد التى تمر على المتحف منذ إفتتاحه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا