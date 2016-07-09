5650 زائر لمتحف النيل بأسوان خلال أيام العيد

مراسل«ONA»:

أكد المهندس هشام فرغلى، مدير عام متحف النيل بأسوان، أن عدد زوار المتحف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وصل إلى 5650 زائر، حيث زار المتحف خلال اليوم الأول 400 زائر، وثانى أيام العيد بلغ 2500 زائر، واليوم الثالث 2750 زائر .

وأضاف فرغلى في تصريح صحفي، أن الإقبال على زيارة المتحف كان هائلا ، حيث يفضل الأهالي دائما المتنزهات والأماكن الترفيهية فى الأجازات والمناسبات ، مشيراً إلى أن عدد الزوار يعكس مدى إهتمام أهالى أسوان وزائريها على التعرف على المتحف ومقتنياته، بالرغم أن عيد الفطر المبارك هو أول الأعياد التى تمر على المتحف منذ إفتتاحه .