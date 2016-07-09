الهند تفرض حظر تجول فى معظم أنحاء كشمير لأجل غير مسمى

فرضت السلطات الهندية حظر تجول لأجل غير مسمى فى معظم أنحاء كشمير بعد يوم من مقتل القيادى الانفصالى المتشدد برهان وانى برصاص القوات الحكومية.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم نشر الآلاف من افراد الشرطة وقوات مكافحة الشغب فى معظم المدن والقرى، بما في ذلك العاصمة سريناجار.

وكان رئيس شرطة جامو وكشمير راجيندرا كومار قد أعلن ان وانى قتل مع اثنين آخرين فى تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة بمنطقة “كوكرناج” بكشمير مساء أمس الجمعة.

وقد عرف وانى بدعواته إلى التسلح فى الهند عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

أ ش أ