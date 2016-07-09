أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ سموم: عضة الكلب غير سامة.. وبها فيروس خطير

Google+ Print
أستاذ سموم: عضة الكلب غير سامة.. وبها فيروس خطير أستاذ سموم: عضة الكلب غير سامة.. وبها فيروس خطير
أكدت الدكتورة هبة يوسف أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية بجامعة بورسعيد، أن عضة الكلب غير سامة، موضحة أن لعاب الكلب يحتوى على فيروس خطير يحمل مرض السعار.

وقالت الدكتورة هبة يوسف، إذا عض الكلب المصاب بالسعار شخصا سليما ينقل له هذا الفيروس من خلال العضة ولعابه، لذا يجب إتباع الإسعافات الأولية، أهمها غسل العضة بالماء والصابون، وتطهير مكان العضة بالديتول أو البيتادين، وإعطاء مسكن للألم، ومضاد حيوى واسع المجال وإعطاء مصل التيتناوس.

وأشارت الدكتورة هبة يوسف إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بهذه الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المريض بل لابد من الذهاب إلى أقرب مستشفى عام، لأخذ المصل المضاد لفيروس السعار ويؤخذ من خلال جدول على 5 جرعات، موضحة أن الجرعة الأولى فى اليوم الأول للعضة، والثانية فى اليوم الثالث، والجرعة الثالثة فى اليوم السابع، والرابعة فى اليوم الـــ14 والخامسة فى اليوم الـــ28، مؤكدة أن هذه الجرعات تضمن عدم الإصابة بفيروس السعار.

وقالت: إن عضة القطة والفار و"العرسة" والحمار والأرنب والقرد، كل هذه يتم عمل لهم الإسعافات الأولية للشخص المصاب بهذه العضات، مشيرة إلى أن عضات هذه الحيوانات لا تحتوى على مواد سامة، وليس لها أمصال ولكن يطبق عليهم الإسعافات الأولية وأخذ حقنة التيتانوس حتى لا يدخل المريض فى تشنجات.


>- 5 خطوات تسعفك من عضة ثعابين الكوبرى والأفعى والطريشة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365