أستاذ سموم: عضة الكلب غير سامة.. وبها فيروس خطير

أكدت الدكتورة هبة يوسف أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية بجامعة بورسعيد، أن عضة الكلب غير سامة، موضحة أن لعاب الكلب يحتوى على فيروس خطير يحمل مرض السعار.

وقالت الدكتورة هبة يوسف، إذا عض الكلب المصاب بالسعار شخصا سليما ينقل له هذا الفيروس من خلال العضة ولعابه، لذا يجب إتباع الإسعافات الأولية، أهمها غسل العضة بالماء والصابون، وتطهير مكان العضة بالديتول أو البيتادين، وإعطاء مسكن للألم، ومضاد حيوى واسع المجال وإعطاء مصل التيتناوس.

وأشارت الدكتورة هبة يوسف إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بهذه الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المريض بل لابد من الذهاب إلى أقرب مستشفى عام، لأخذ المصل المضاد لفيروس السعار ويؤخذ من خلال جدول على 5 جرعات، موضحة أن الجرعة الأولى فى اليوم الأول للعضة، والثانية فى اليوم الثالث، والجرعة الثالثة فى اليوم السابع، والرابعة فى اليوم الـــ14 والخامسة فى اليوم الـــ28، مؤكدة أن هذه الجرعات تضمن عدم الإصابة بفيروس السعار.

وقالت: إن عضة القطة والفار و"العرسة" والحمار والأرنب والقرد، كل هذه يتم عمل لهم الإسعافات الأولية للشخص المصاب بهذه العضات، مشيرة إلى أن عضات هذه الحيوانات لا تحتوى على مواد سامة، وليس لها أمصال ولكن يطبق عليهم الإسعافات الأولية وأخذ حقنة التيتانوس حتى لا يدخل المريض فى تشنجات.

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