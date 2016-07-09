حريق هائل في ولاية بومرداس الجزائرية

شب حريق كبير في غابة أولاد صالح بالثنية التابعة لولاية بومرداس الجزائرية، مساء أمس، وأرجعت الحماية المدنية سبب الحريق للرياح القوية التي تسببت في انتشار النيران في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلامية بعدم وقوع أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن 14 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية ساهمت في السيطرة على النيران و حماية المساكن والمواطنين، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وذكرت مصادر طبية أن 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد تعرضهم للاختناق من جراء الدخان الكثيف بالمنطقة.

وسجلت حرائق غابات أخرى في ولايات تيبازة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف.