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الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة

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الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة

صورة ارشيفية

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتعد حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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