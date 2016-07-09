رسميًا.. ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

مراسل«ONA»:

رشحت جمهورية مصر العربية، رسميًا ، السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، خلفاً لإيرينا باكوفا، التى قررت المنافسة على منصب سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مشيرة خطاب، بدأت جولة خارجية للدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو البالغ عددها 58 دولة، وهى الدول التى لها حق التصويت فى انتخاب مدير عام اليونسكو، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة “جس نبض” هذه الدول قبل الإعلان الرسمى من جانب مصر عن الدفع بمشيرة خطاب، لافتة إلى أن هذه الجولة اتسمت بالسرية.

حيث لم تعلن عنها وزارة الخارجية التى طلبت من سفارات مصر بالدول التى زارتها مشيرة خطاب ترتيب لقاءات للمرشحة المصرية مع رؤساء هذه الدول ووزراء الخارجية، بعيداً عن الإعلام، موضحة أن وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان زارت عدداً من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى ترحيب غالبية الدول التى زارتها بدعم المرشح المصرى .

وقالت المصادر، إن وزارة الخارجية تعد الآن تقريرا عن جولة مشيرة خطاب ولقاءاتها الخارجية، وتقييم سفاراتنا بالخارج لردود أفعال الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى على المرشحة المصرية، تمهيداً لرفع التقرير إلى رئاسة الجمهورية للإعلان الرسمى عن ترشيح مشيرة خطاب، وتوقيع الرسائل الخاصة التى سيتم إرسالها باسم رئيس الجمهورية إلى رؤساء الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لطلب دعم المرشحة المصرية، لافتة إلى أن الخارجية تبحث الآن الحصول على دعم الدول القمة الإفريقية التى ستعقد نهاية يوليو الجارى فى رواندا للمرشحة المصرية، فضلاً عن مفاتحة الرؤساء العرب المشاركين فى القمة العربية التى ستعقد فى موريتانيا، لكن دون طرح للنقاش الرسمى فى القمة، لوجود أكثر من مرشح عربى محتمل .

وسبق أن أعلنت قطر عن ترشيحها لوزير الثقافة السابق، مستشار الأمير الحالى للشئون الثقافية، حمد الكوارى، لمنصب المدير العام لليونسكو، وهو ما زاد من سخونة المعركة الانتخابية، خاصة أن التنافس سيكون شديداً للحصول على دعم الدول العربية السبعة التى لها حق التصويت فى الانتخابات، وهى مصر والمغرب والسودان وقطر ولبنان وسلطنة عمان والجزائر .

وتدرجت السفيرة مشيرة خطاب، فى عدد من المناصب داخل وزارة الخارجية، قبل اختيارها وزيرة للدولة للأسرة والسكان، كما شغلت منصب سفير مصر لدى تشيكوسلوفاكيا، ومثَّلت مصر فى جنوب إفريقيا من 1995 إلى 1999، كما تولت منصب الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة .

وينتخب المؤتمر العام المدير العام لليونسكو لولاية 4 سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لولاية ثانية مرة واحدة، أما فى السابق فكانت مدة ولاية المدير العام 6 سنوات، ويمكن تجديدها لـ6 سنوات أخرى، ومن المقرر أن تنتهى ولاية البلغارية إيرينا بوكوفا العام المقبل 2017، وتردد اسمها بقوة لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كى مون الذى تنتهى ولايته هذا العام .

ورشحت مصر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى 2009 لمنصب مدير عام “اليونيسكو” خلفا لليابانى كويتشيرو ماتسورا، لكنه خسر المنافسة أمام المرشحة البلغارية التى حصلت على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لحسنى.