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الجنائية الدولية تطالب بالقبض على سيف القذافى وتسليمه إليها فورا

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الجنائية الدولية تطالب بالقبض على سيف القذافى وتسليمه إليها فورا الجنائية الدولية تطالب بالقبض على سيف القذافى وتسليمه إليها فورا
طالبت محكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بالقبض على سيف الإسلام القذافى وتسليمه إليها فورا، وذلك عقب ورود تقارير تفيد أن سيف الإسلام أفرج عنه من سجن الزنتان غرب البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2011، مذكرة اعتقال بحق سيف القذافى، الذى يواجه تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فى ذلك القتل والاضطهاد للمدنيين، خلال ثورة 17 فبراير 2011.

واعتبرت محكمة العدل الدولية أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما فى ذلك الإفلات من العقاب الناجم عن العفو، لا يفضى إلى السلام والاستقرار السياسى والمصالحة الوطنية فى ليبيا، بل يشجع أولئك الذين لا يزالون ينتهكون بصورة منهجية الحقوق والحريات.
>وشددت المحكمة على أنها تعارض تماما عقوبة الإعدام، الذى تعتبره انتهاكا للحق فى الحياة والحق فى عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
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