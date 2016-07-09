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خطوات لحماية ابنك من خطر السمنة.. ممنوع الحلويات والوجبات الجاهزة

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خطوات لحماية ابنك من خطر السمنة.. ممنوع الحلويات والوجبات الجاهزة خطوات لحماية ابنك من خطر السمنة.. ممنوع الحلويات والوجبات الجاهزة
يتناول الأطفال كميات كبيرة من الحلويات والكعك والبسكويت فى العيد دون حساب وهو ما يعرضهم لخطر السمنة ومنها أمراض القلب والسكر والسرطان.

ويقول الدكتور "محمد أبو الغيط" سكرتير الجمعية المصرية لدراسة السمنة والأستاذ بكلية طب قصر العينى: "يعتبر الأطفال إجازة العيد كأنها أيام متلاحقة من الفرى يتناولون فيها الحلويات بدون حساب بالإضافة إلى الأطعمة الدسمة خاصة الكعك والبسكويت والغربية، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا عليهم، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق وضع خطة غذائية للطفل لا يحرمه من شىء وفى نفس الوقت قليلة السعرات، وهذه الخطة هى.
>1. عدم إتاحة أطباق الحلويات أمامهم بشكل مباشر حتى تكون الكمية التى يتناولها الطفل محددة وتحت إشراف الأهل.
>2. عند الخروج للتنزه وتناول إحدى الوجبات الجاهزة لابد أن يتخللها ثمرة فاكهة طازجة بالإضافة إلى اختيار أصغر كمية ممكنة من الوجبة مع عدم تناول أحد المشروبات الغازية.
>3. الالتزام بتناول باقى اليوم طعام متوازن يتكون من 3 وجبات رئيسية يحتو على الخضروات والفواكه الكثيرة.
>4. ترك الطفل يلعب بالألعاب الحركية وليست الإلكترونية كالجرى والتنطيط لحرق السعرات الحرارية التى يكتسبها من تناول الكعك والبسكويت.

وأضاف: "خطر سمنة الأطفال أصبحت آفة حقيقية حيث وصلت نسبة السمنة وزيادة الوزن فى الأطفال من 7% إلى 14% وهى نسبة كبيرة وتمثل مشكلة تؤدى بهم إلى الأمراض الخطيرة فى سن صغير، وهذه المشكلة ليست فى فقط ولكن العالم بأكمله يعانى من نفس المشكلة، ولكن على مدار الـ40 عاما الماضية قامت الدول الأوروبية بدراسة أسباب سمنة الأطفال التى كانت تزيد بنسبة 1.5% كل عام".


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