عضو الجمعية المصرية للمناعة: كبسولة "التفاؤل" تحمى من الأمراض

بسبب ضغوط الحياة وروتين الحياة اليومى يصاب الكثيرون بالتوتر والقلق، وهو ما يؤثر على صحتهم ويصيبهم بالأمراض الكثيرة ومضاعفاتهم، وفى محاولة للتغلب على هذه الضغوط، يقدم الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، كبسولة التفاؤل للتغلب على الأمراض بها.

ويقول: هناك هرمون "الكورتيزول" وهو معروف باسم هرمون الإجهاد يفرز نتيجة التوتر وزيادة إفرازه يسبب ارتفاع ضغط الدم، زيادة مستويات السكر فى الدم، يقلل من كفاءة الجهاز المناعى، وينتج عنه توابع كثيرة من الأمراض الأخرى منها يزيد من الإصابة بحالات الربو، يرفع معدلات العدوى بالميكروبات، القرحة المعدية، تصلب الشرايين، السمنة وضعف الذاكرة.

وأضاف هناك كبسولة تسمى "التفاؤل" لا تتكون من أدوية ومركبات كيميائية ولكن هى خليط من إعادة ترتيب لحياتنا بما يعطى لنا التفاؤل، ومن شروط تكوين كبسولة التفاؤل.

>1. اترك من يذمك ولا تفكر فيه.

>2. لا تبتئس لمشكلة أو تشعر بالهزيمة وقم سريعا للحاق بطوابير الناجحين.

>3. اترك ما فاتك واعتبره أوراقا منسية ولن تعود الأوراق أبدا للأشجار بعد سقوطها ولن تموت شجرة لفراق أوراقها.

>4. سير فى دروب النجاح فهو مكمل للتفاؤل، حيث يعمل النجاح مع التفاؤل على إعطاء الفرد جرعة كبيرة السعادة وقدرة فائقة على مقاومة الأمراض.

> تاج..

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