النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر والدائرى والكورنيش

شهدت محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية بكافة الطرق وظهور كثافات مرورية بالتزامن مع توجه المواطنين لأماكن عملهم فى ظل تواجد الخدمات المرورية لتسير حركة المرور بكل الطرق، منها ميدان التحرير وروكسى والنهضة والجيزة وكوبرى الجلاء وشارع النيل السياحى.

وظهر انسياب مرورى أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى للمتجه إلى مناطق رمسيس والإسعاف، وظهرت بعض كثافات السيارات أسفل كوبرى غمرة للقادم من امتداد شارع رمسيس وفى طريقه إلى مناطق وسط البلد، وشهد كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر أمام القادم من مناطق المهندسين وفى طريقه إلى ميدان التحرير وبكورنيش النيل انسيابا مروريا محدودا.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس بالتزامن مع استقلال العمال والموظفين للسيارات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود تباطؤا فى حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو فى ظل تواجد مرورى لسحب الكثافات الناجمة عن الزحام.

سيولة مرورية بشوارع وسط البلد مع توافد المواطنين للاحتفال بثالث أيام العيد