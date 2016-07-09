116 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد "شلل الأطفال"

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية وضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم ..نجحت حملة الإمارات للتطعيم خلال 3 أعوام من بداية عام 2014 ولغاية نهاية شهر مايو من عام 2016 في إعطاء 116 مليونا و177 ألفا و794 جرعة تطعيم لأطفال باكستان الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال في 66 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح وإقليم بلوشستان وإقليم السند .

وأكدت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن حملة الإمارات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بتعزيز الجهود الرامية لدعم برامج التوعية الصحية بجمهورية باكستان الإسلامية والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال في المناطق المنكوبة وهي دليل على الالتزام بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية والاهتمام بالإنسان وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد قدم في عام 2013 مبلغ 440 مليون درهم " 120 مليون دولار أميركي" مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.

وتعد هذه المساهمة ثاني مساهمة يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم ففي عام 2011 أعلن كل من سموه ومؤسسة بيل ومليندا جيتس عن شراكة استراتيجية تم خلالها تقديم مبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار أميركي مناصفة بين الطرفين لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان.

وأعلن عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان النتائج التفصيلية لحملة الإمارات للتطعيم خلال السنوات الماضية حيث أشار إلى أن الحملة نجحت على مدى السنوات الثلاث الماضية بإعطاء 116 مليونا و177 ألفا و794 جرعة تطعيم لأطفال باكستان حيث تم في عام 2014 إعطاء 13 مليونا و283 ألفا و701 جرعة تطعيم كما تم في عام 2015 إعطاء 73 مليونا و299 ألفا و231 جرعة تطعيم واستطاعت الحملة منذ بداية عام 2016 وحتى نهاية شهر مايو الماضي إعطاء 29 مليونا و594 ألفا و862 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 66 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح وإقليم بلوشستان وإقليم السند .

وأوضح الغفلي أنه تم خلال التنفيذ الميداني لخطة حملة الإمارات للتطعيم من بداية عام 2014 ولغاية نهاية شهر مايو 2016 تغطية جميع المناطق والمدن والقرى التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للحملة وبنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة حيث تم تنفيذ حملات التطعيم في 25 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا حصل الأطفال فيها على 65 مليونا و 95 ألفا و214 جرعة تطعيم و13 منطقة في إقليم المناطق القبلية فتح حصل الأطفال فيها على 14 مليونا و 584 ألفا و697 جرعة تطعيم و12 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 23 مليونا و261 ألفا و104 جرعات و16 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 13 مليونا و 236 ألفا و779 جرعة تطعيم حيث تضم هذه المناطق ما يقارب نسبة 95 بالمائة من عدد حالات الإصابات بشلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية خلال عام 2014 والتي بلغت 306 حالات إصابة اذ ساهم النجاح الكبير الذي حققته حملة الإمارات للتطعيم بهذه الأقاليم والمناطق في انخفاض حالات الاصابة المسجلة إلى عدد 54 حالة في عام 2015 وعدد 16 حالة في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام .

وأشار الغفلي إلى أن الحملة شهدت نسبة نجاح عالية واقبالا كثيفا من قبل أهالي المناطق للمبادرة إلى تطعيم أطفالهم حيث أطلقت إدارة المشروع الإماراتي حملة اعلامية واسعة شملت جميع وسائل الإعلام تحت شعار " الصحة للجميع .. مستقبل أفضل " لتوعية وتنبيه السكان بخطورة وباء شلل الأطفال وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم من المرض.