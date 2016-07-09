بالصور.. الكلاب المسعورة تثير ذعر أطفال حى المناخ فى بورسعيد

سادت حالة من الذعر لدى العديد من أطفال منطقة الحرية الجديدة بحى المناخ بسبب الكلاب المسعورة التى تكشر عن أنيابها مما أثار حفيظة السكان اللذين يخشون على فلذة أكبادهم من هذه الظاهرة التى تتفاقم رغم العديد من البلاغات للمسئولين الذين تجاهلوا شكواهم حرصا على أطفالهم.

وقال عبد الناصر يونس مهندس إن هناك أحد الأطفال تعرض لعقر الكلاب المسعورة وتم إتخاذ الإجراءات العلاجية حيال الطفل منعا لإصابته بالسعار.

ومن جانبها أكدت ليلى السعيد عبد العال 33 سنه مهندسة ديكور أن الخوف والهلع يسيطر على الأهالى ليلا ونهار خشية أن تفتك الكلاب المسعورة بالأطفال أثناء توجههم لشراء المستلزمات من بعض المحلات أو النزول للحديقة المواجهه لمساكن الحرية فهل يتدخل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تؤرق الأهالى؟

فيما أكد مصدر لـ "اليوم السابع " أن هناك حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالتنسيق مع إدارة صحة الكلاب الضالة بمديرية الطب البيطرى التى تقوم بوضع طعوم مصرح بها من هيئة الطب البيطرى بالقاهرة وإدارة شئون البيئة بالحى للقضاء على ظاهرة الكلاب المسعور التى تسبب ذعر للأطفال.



>

الكلاب الضالة بمحيط منطقة الحرية



>

الكلاب تتجول بين مداخل العمارات



>

الذعر يتناب فتاة عندما فوجئت بأحد الكلاب الضالة يتجه نحوها