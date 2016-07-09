أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صحافة المواطن: بالفيديو.. سيدتان تسرقان مشغولات ذهبية من محل فى البحيرة

Google+ Print
صحافة المواطن: بالفيديو.. سيدتان تسرقان مشغولات ذهبية من محل فى البحيرة صحافة المواطن: بالفيديو.. سيدتان تسرقان مشغولات ذهبية من محل فى البحيرة
شهد أحد محال الذهب، بمركز بدر التابع لمديرية التحرير، بمحافظة البحيرة، سرقة مشغولات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه من قبل سيدتين، واستطاعت كاميرات المراقبة بالمحل تسجيل لحظة السرقة.

وأرسل القارئ أحمد عادل، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، الفيديو الذى يظهر وقوع حادث السرقة، حيث يتبين من الفيديو تضليل سيدتين لعامل محل الذهب، وقامت أحدهما بوضع كمية من المشغولات الذهبية داخل حقيبتها.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.


>سيدتان تسرقان مشغولات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه... by youm7


>انتشار الكلاب الضالة بميدان المفارق بحى المقطم والأهالى يستغيثون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»

بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية