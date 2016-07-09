"علوم البحار" يرسم خريطة لأماكن تواجد أسماك القرش بشواطئ مصر خلال 3 أسابيع

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان المعهد أجرى تقريرا مبدئيا عن القروش بخليج السويس، بعد حادث هجوم سمكة قرش على شاب ادى لبتر قدمه ، حيث تقدم المعهد بالدراسة لوزير التعليم العالى ولمحافظة السويس فطالب الوزير بتنفيذ تقرير ودراسة مفصلة عن القروش .
وأكد أن إجراء دراسات على القروش تكون نادرة لأنها مجهدة للغاية، موضحا أن المعهد سينفذ 8 رحلات لتصوير مناطق تواجد القروش وتصوير قاع البحر، ودراسة بعض الجوانب الأخرى لتنفيذ الدراسة .
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