"علوم البحار" يرسم خريطة لأماكن تواجد أسماك القرش بشواطئ مصر خلال 3 أسابيع

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس معهد علوم البحار، إن المعهد يجرى مسحا لأماكن تواجد القروش بخليج السويس، يليها رسم خريطة لتحديد أماكن تجمعات أسماك القرش بشواطئ مصر ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أسابيع .

وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان المعهد أجرى تقريرا مبدئيا عن القروش بخليج السويس، بعد حادث هجوم سمكة قرش على شاب ادى لبتر قدمه ، حيث تقدم المعهد بالدراسة لوزير التعليم العالى ولمحافظة السويس فطالب الوزير بتنفيذ تقرير ودراسة مفصلة عن القروش .

وأكد أن إجراء دراسات على القروش تكون نادرة لأنها مجهدة للغاية، موضحا أن المعهد سينفذ 8 رحلات لتصوير مناطق تواجد القروش وتصوير قاع البحر، ودراسة بعض الجوانب الأخرى لتنفيذ الدراسة .

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