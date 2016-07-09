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سعر الذهب اليوم 9 يوليو 2016 و إستقرار نسبي في أسعار الذهب

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سعر الذهب اليوم 9 يوليو 2016 و إستقرار نسبي في أسعار الذهب سعر الذهب اليوم 9 يوليو 2016 و إستقرار نسبي في أسعار الذهب

تشهد الذهب في اليوم استقرار في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرار، في حين وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 405 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.94%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالإضافة الى عرض متوسط بيع محلات الصاغة، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي على مصر فايف.

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