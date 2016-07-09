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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 35

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 35 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 35
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية، وتظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتعد حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة 26 35 الإسكندرية 26 32 مطروح 23 31 بورسعيد 25 31 دمياط 24 32 بلطيم 25 33 الإسماعيلية 24 36 السويس 25 37 العريش 23 34 نخل 20 37 طابا 23 36 الطور 25 36 مرسى علم 29 39 الغردقة 29 42 شرم الشيخ 29 38 رفح 22 33 كاترين 20 31 سيوة 23 36 المنيا 24 36 الفيوم 25 36 رأس سدر 26 36 أبوسمبل 27 41 وسط الدلتا 25 34 أسيوط 25 37 سوهاج 27 38 الأقصر 28 41 أسوان 30 42 شلاتين 27 38 حلايب 28 36 الوادى الجديد 27 39 قنا 27 40 نويبع 28 37 السلوم 23 32.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة 31 43 المدينة 30 42 الرياض 33 45 المنامة 35 40 أبوظبى 30 42 الدوحة 36 46 الكويت 33 48 دمشق 18 37 بيروت 23 32 عمان 21 33 القدس 20 30 غزة 22 31 بغداد 31 43 مسقط 34 41 صنعاء 17 31 الخرطوم 29 39 طرابلس 22 35 تونس 24 36 الجزائر 23 31 الرباط 19 30 نواكشوط 22 28.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 11 28 إسطنبول 19 29 إسلام آباد 26 35 نيودلهى 28 35 جاكرتا 25 31 بكين 25 35 كوالالمبور 26 32 طوكيو 23 28 أثينا 24 34 روما 20 30 باريس 14 27 مدريد 19 37 برلين 14 24 لندن 14 24 مونتريال 18 25 موسكو 13 22 نيويورك 22 29 واشنطن 25 33.

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
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