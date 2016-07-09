بالفيديو.. سيدتان تسرقان مشغولات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه من محل بالبحيرة

شهد أحد محال الذهب، بمركز بدر التابع لمديرية التحرير، بمحافظة البحيرة، سرقة مشغولات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه من قبل سيدتين، واستطاعت كاميرات المراقبة بالمحل تسجيل لحظة السرقة.

وأرسل القارئ أحمد عادل، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، الفيديو الذى يظهر وقوع حادث السرقة، حيث يتبين من الفيديو تضليل سيدتين لعامل محل الذهب، وقامت أحدهما بوضع كمية من المشغولات الذهبية داخل حقيبتها.

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>سيدتان تسرقان مشغولات ذهبية بقيمة 60 ألف جنيه... by youm7

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