بالفيديو .. شاب ينافس "صافيناز" فى الرقص بأحد المراكب احتفالاً بالعيد

أدى شاب وصلة من الرقص الشرقى، بين مجموعة من ركاب إحدى المراكب النيلية، أثناء احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وأرسل القارئ عبد الرحمن مجدى، الفيديو لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، حيث يظهر شاب وسط مجموعة من ركاب أحد المراكب النيلية، بآداء وصلة من الرقص، ينافس فيها مهارة وليونة الراقصة الأرمينية صافيناز وسط إعجاب من المتواجدين.

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>بالفيديو .. شاب ينافس "صافيناز" فى الرقص بأحد... by youm7

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