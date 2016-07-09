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سعر الدولار اليوم السبت 9/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار نسبي للدولار

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سعر الدولار اليوم السبت 9/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار نسبي للدولار سعر الدولار اليوم السبت 9/7/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى واستقرار نسبي للدولار

اليوم، تواصل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف مقتربة من حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية، شهدت خلاله الأسعار الارتفاع بقيمة 5 قروش وذلك بعد الإقبال على السوق السوداء وارتفاع عملية العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال. هذا وكان تجار العملة في جمهورية العربية توقعوا انخفاض الأسعار داخل السوق السوداء، إلا أن ارتفاع اسعار السلع وزيادة الإستهلاك خلال شهر رمضان الكريم دفع العملة الصعبة الى حالة من الإرتفاع على عكس التوقعات، في حين طالب المختصين في مجال الإقتصاد البنك المصري الى مزيد من الحلول التى من شأنها عودة الاستقرار الى الأسواق وخلق حالة من الإتزان في الاقتصاد المصري القومي. كذلك أدى ارتفاع سعر الدولار إلى أزمة داخل الأسواق وذلك بإرتفاع اسعار السلع الأساسية، حيث يعتبر ارتفاع الدولار مرتبطاً بزيادة الطلب على الاستيراد من أجل توفير الاحتياج اليومي للمواطنين من المواد الاساسية، الأمر الذي يدفع إلى المزيد من الإقبال على عملة الدولار من أجل اتمام عملية الاستيراد، حيث ترتفع نسبة السلع مقارنة بإرتفاع الدولار وذلك في عملية متكاملة. سعر الدولار اليوم السبت 9/7/2016 بدء سعر الدولار اليوم الجمعة 8/7/2016 في الأسواق المصرية مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار وذلك مقارنة بأسعار الصرف يوم أمس، حيث جاء سعر الصرف 10.95 للشراء في مقابل 11.00 للبيع هذا ويذكر أن سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية حسب احصائية يوم الاثنين الماضي جاءت عند سعر 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع، ويواجه سعر الدولار في ثاني أيام عيد الفطر السعيد حالة من الإستقرار الملحوظ وذلك بسبب استقرار عملية العرض والطلب على تبديل العملات. هذا ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار بالإرتفاع خلال الأيام المقبلة وذلك بعد عودة الاستثمارات وتمويل المشروعات وعودة الكثير من الأنشطة داخل الجمهورية وذلك بعد الإنقطاع خلال شهر رمضان الكريم.

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