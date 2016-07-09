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الدفاع الروسية تنفى فقدان مروحية حربية روسية فى سوريا

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الدفاع الروسية تنفى فقدان مروحية حربية روسية فى سوريا الدفاع الروسية تنفى فقدان مروحية حربية روسية فى سوريا
نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول فقدان مروحية حربية روسية فى سوريا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن متحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية فى ريف اللاذقية قوله أن جميع الطائرات المروحية الروسية فى سوريا قد عادت إلى المطارات دون خسائر بعد تنفيذها المهام المخططة لها بسلام.

وكانت وسائل إعلام زعمت فى وقت سابق أن مروحية روسية أسقطت بينما كانت تحاول استهداف مواقع يسيطر عليها مسلحون فى شرق مدينة تدمر بريف حمص وسط سوريا.
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