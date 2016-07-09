أخبار سوريا..ارتفاع عدد قتلى قصف مدينة إدلب السورية إلى 25 مدنيا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان والشبكة السورية المعارضة ارتفاع عدد قتلى غارات جوية استهدفت منطقة سياحية على ضفة نهر فى بلدة دركوش غربى إدلب إلى 25 مدنيا.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) بالعربية اليوم السبت أن طائرات قوات النظام السورى شنت غارات على المنطقة فى وقت كان المئات يحتفلون بعيد الفطر.

وقال شهود وناشطون أن القتلى والمصابين كانوا قد جاءوا من بلدات قريبة من المحافظة للاحتفال بعيد الفطر وتوقع المرصد ارتفاع عدد الضحايا نظرا لوجود إصابات خطيرة.

وفى محافظة حلب، قتل 34 مدنيا وأصيب 200 آخرون من جراء قذائف أطلقتها الفصائل المعارضة على مناطق سيطرة النظام فى مدينة حلب.

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