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نصائح غذائية للتغلب على متاعب الدورة الشهرية

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نصائح غذائية للتغلب على متاعب الدورة الشهرية نصائح غذائية للتغلب على متاعب الدورة الشهرية
صحة
>تعانى المرأة فى كل مكان من مشكلات صحية كثيرة أثناء فترة الدورة الشهرية وانقطاع الطمث، وينتج ذلك بسبب عدم الالتزام بالتغذية الصحية اللازمة لها خلال هذه الفترة.

وحتى تحافظ المرأة على صحتها فى كل وقت يقدم خبير التغذية دكتور "روب" على الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من الوجبات الصحية التى تساعدها على التغلب على مشكلاتها الصحية التى تنتج عن الدورة الشهرية وانقطاع الطمث، ومنها.

1. تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالحديد مثل حبوب القمح الكاملة والخضار الخضراء الداكنة والمكسرات والبقول والفواكه المجففة، مع الابتعاد عن اللحوم قدر الإمكان وهو ما يساعد على التقليل من أعراض الدورة الشهرية.
>2. يمكن الحد من الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين حتى لا يزيد من آلام الدورة الشهرية.
>3. الحفاظ على مستويات السكر فى الدم ثابتة عن طريق اختيار الأطعمة الغنية بالألياف هى استراتيجية فعالة لفترة الدورة الشهرية وانقطاع الطمث، بالإضافة إلى تناول الألياف أيضا لإزالة الهرمونات الزائدة مثل هرمون الاستروجين من الجسم.
>4. Ganestien وهو مركب موجود فى أطعمة الصويا تساعد فى الحد من الهبات الساخنة خلال انقطاع الطمث ويمكن تناول العدس، والمكسرات، والفول والبقويات للقيام بنفس الدور.
>5. تبين من الدراسات أن النساء اللواتى يعانين من الدورة الشهرية لديهم مستويات منخفضة من الكالسيوم، لذلك يفضل تناول كميات كبيرة منتجات الألبان ليست المصدر الوحيد بالإضافة إلى الخضراوات الخضراء الداكنة والمكسرات، والطحينة.
>6. ويفضل تناول فول الصويا والعدس والفواكه المجففة، البيض خلال هذه الفترة.


>- تعرفى على أسباب وأنواع آلام الطمث وطرق التغلب عليها
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