أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف سوهاج تنظم ندوة بعنوان "حال المؤمن بعد رمضان"

Google+ Print
أوقاف سوهاج تنظم ندوة بعنوان "حال المؤمن بعد رمضان" أوقاف سوهاج تنظم ندوة بعنوان "حال المؤمن بعد رمضان"
نظمت مديرية أوقاف سوهاج ندوة دينية بمسجد الرحمن- إدارة أوقاف شمال بمركز دار السلام بعنوان "حال المؤمن بعد رمضان"، بحضور عدد من قيادات مديرية الأوقاف.

وتحدث الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بسوهاج فى الندوة، وقال عندما يفرغ المؤمن من أداء طاعة من الطاعات ويوفقه الله بعدها لفعل طاعة أخرى فهذا دليل القبول من الله تبارك وتعالى، فإذا استمر المؤمن بعد شهر رمضان على ما كان عليه من أدب وسلوك فى رمضان فذلك توفيق من الله تعالى وهذا هو حال المؤمن فى عمله، فهو ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة حتى يكون فى قرب مستمر من ربه، مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم حث على صيام ستة أيام من شوال اتباعا لشهر رمضان الذى انقضت أيامه.

وأضاف مدير المساجد خلال الندوة أن المؤمن كما يتقرب إلى الله بالصيام يتقرب إليه أيضا بالطعام والشراب فى غير إسراف ولا مخيلة، فلقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للبدن حقا .. وأن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمده عليه وإذا شرب الشربة فحمده عليها وأخبرنا أيضا أن الطاعم الشاكر كالصائم الصابر".

"أوقاف سوهاج" تحيل 5 من المفتشين بالمساجد للتحقيق لعدم الالتزام بالعمل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365