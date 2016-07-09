إجراءات أمنية مشددة بالسويس لتأمين القمة والدخول بكشوف اتحاد الكرة

قال مصدر أمني، إن هناك إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها من أجل تأمين مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها مساء اليوم السبت، ومنها ضرورة اليقظة الكاملة والتواجد مع قوات التأمين أمام بوابات الاستاد للتأكد من هوية من سيحضرون المباراة.

فيما أكد اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، أنه لن يسمح بدخول أحد المباراة سوى عن طريق الكشف المرسل من اتحاد كرة القدم والمدون به أسماء الحضور، وهذا أمر منتهى وسينفذ دون حدوث أى تعديل.

وأضاف مدير الأمن، أنه لن يسمح بوجود أى مجاملات لدخول الاستاد وسيظهر ذلك للجميع، وأن تنظيم المباراة فى استاد الجيش بالسويس مطمأن، نظرا لوجود رجال الجيش الثالث الميدانى بجانب الشرطة، وهم مدربون على عمليات التأمين ولن يسمحوا بحدوث أى تجاوز ولم يحدث من قبل أى شغب باستاد الجيش بالسويس.

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