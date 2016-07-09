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مصدر: شن عدة حملات أمنية لضبط المتورطين فى حادث مقتل رجل أعمال وراهبة

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مصدر: شن عدة حملات أمنية لضبط المتورطين فى حادث مقتل رجل أعمال وراهبة مصدر: شن عدة حملات أمنية لضبط المتورطين فى حادث مقتل رجل أعمال وراهبة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم شن عدة حملات أمنية على المناطق الصحراوية بوادى النطرون، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر، للبحث عن المتهمين بقتل رجل أعمال وراهبة بمنطقة منشأة القناطر .

وأضاف المصدر أن هناك صعوبة تواجه أجهزة الأمن فى الوصول للمتهمين، نظرا لصعوبة مطاردتهم فى المناطق الصحراوية والأماكن الجبلية بوادى النطرون وهو ما سهل هروبهم .

وقال المصدر إن هناك محاولات من جانب القيادات الأمنية لإقناع كبار عائلة المتهمين لدفعهم لتسليم أنفسهم، حيث إن الجناة شقيقين ونجل عمهما، وأن الدافع وراء ارتكاب الحادث مقتل أحد الأشخاص من عائلتهم منذ 3 أشهر بسبب الخلاف على قطعة أرض وتوجيه اتهام لرجل الأعمال المجنى عليه بالتحريض على الحادث .


>الأمن يداهم المناطق الصحراوية شقيقين ونجل عمهما وراء قتل رجل أعمال وراهبة بمنشأة القناطر
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النيابة تأمر بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة بعد مقتلهما بوادى النطرون
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شقيقين ونجل عمهما وراء قتل رجل أعمال وراهبة بمنشأة القناطر
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مصر 365