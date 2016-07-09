ضبط شاب استعرض بسيارته وهدد حياة مرتادي الطريق

ضبطت دوريات شرطة أبوظبي صباح يوم العيد سائق سيارة «مواطن 21 سنة» في منطقة المقام السكنية بمدينة العين يقود سيارته «بدون لوحات الأرقام» بطريقة الاستعراض الخطر وإصدار أصوات «تفحيط العجلات» ما سبب الإزعاج من خلال تصرفات غير لائقة وتعريض حياة الآخرين للخطر والذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر تسجيلات مصورة عن الواقعة.

متابعة

وأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن ما قام به سائق السيارة يعتبر مخالفة صريحة حيث قامت دوريات المرور بمتابعة المذكور الذي فر هارباً من الموقع رافضاً التوقف لرجال الدورية والامتثال لتوجيهاتهم اعتقاداً منه أن بقدرته الهرب والتخفي حيث قامت الدوريات بمتابعة المذكور والتحري عن مالك السيارة من واقع المواصفات وتم التوصل إليه خلال مدة زمنية قصيرة بعد ارتكاب الواقعة والحصول على الإجراءات القانونية ذات الصلة.

إزعاج

وقال إن تلك التصرفات علاوة ما تمثله من خطر على سلامة السائق نفسه وإمكانية إلحاق الضرر بسكان المنطقة وما سببه من إزعاج صباح يوم العيد يعتبر إساءة لا يمكن القبول بها وتعتبر من المخالفات المشددة التي تستوجب التوقيف والتحويل إلى الجهات القضائية المختصة، مشيراً إلى أن تلك التصرفات إفساد لأجواء فرحة العيد وتهربه من رجال الدوريات هو استهتار بالقانون وبرجال الدورية إضافة إلى ارتكابه تلك المخالفة التي لا يمكن التهاون معها أو مع مرتكبيها.

وناشد مدير عام العمليات المركزية الشباب والسائقين عدم التصرف باستهتار خلال قيادة السيارات أو محاولة الاستعراض بقيادة السيارات بما يهدد سلامة الآخرين من مستخدمي الطريق أو المارة مما يعرض مرتكبي مثل تلك المخالفات إلى أشد العقوبات، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي لن تتهاون في ضبط وتوقيف المخالفين مهما اعتقدوا بأنهم قادرون على التخفي أو الهروب والشرطة قادرة على الوصول إلى المخالفين وضبطهم.

دعوة

ودعا الجمهور إلى عدم التجمع في محيط ساحات استعراض السائقين المتهورين حيث يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والمخالفة.

وتوجه العميد الظاهري بالشكر والتقدير إلى أفراد الجمهور لما قدموه من تعاون ومعلومات لرجال الدوريات والتي أسهمت في سرعة الوصول إلى الجاني وذلك ما عكس وعي الجمهور والحس العالي بالمسؤولية في رفض الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض.