مأساة "زينب".. فتاة معاقة ذهنية تعانى من أمراض بالقلب بالشرقية

وتقول" فاطمة أحمد عثمان" ومقيمة بقرية الصوينى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إن لديها بنت وحيدة تدعى " زينب محمد " 18 سنة معاقة ذهنية، وأن زوجها فى العقد الخامس من العمر، ومعاق جسديا ولا يقدر على العمل، مما دفعها للخروج والعمل فى الحقول بالقرية ،بأجر يومى ، لكى تتكفل بعلاج ابنتها وزوجها.
وتضيف"فاطمة " أن أجرها اليومى من العمل بالحقول الزراعية، لا يكفى لتلبية احتياجات أسرتها من الطعام والشراب وثمن الأدوية ، وخاصة أن "زينب" تعانى من أمراض القلب، وقامت مؤخرا بإجراء عملية جراحية لتوسيع شرايين القلب ،فى شهر مارس الماضى، تكلفت 10000 جنيه.
>وتابعت والدة " زينب " أنه كان من المقرر أن تجرى نجلتها عملية جراحية أخرى لتغير صمام فى القلب ،لكن عدم قدرتها على توفير المال ،حرمها من إجراء العملية،وخاصة وأن الأطباء أكدوا أن "زينب " تحتاج إلى جراحة عاجلة تتكلف 12 ألف جنيه
وناشدة والدة زينب وزير الصحة وأصحاب الخير بمساعدتها فى إجراء العملية لنجلتها ،للتواصل مع حالة زينب على الرقم 01005828578.
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الفتاة زينب
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زينب ووالدتها
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