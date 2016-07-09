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مأساة "زينب".. فتاة معاقة ذهنية تعانى من أمراض بالقلب بالشرقية

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مأساة "زينب".. فتاة معاقة ذهنية تعانى من أمراض بالقلب بالشرقية مأساة "زينب".. فتاة معاقة ذهنية تعانى من أمراض بالقلب بالشرقية
مأساة حقيقة تعيشها ،أسرة فتاة معاقة ذهنية وتعانى من أمراض بالقلب لعجزهم عن إجراء عمليات جراحية لها فى القلب ،حيث إن الفتاة هى البنت الوحيدة لأسرتها ووالدها معاق جسديا ولا يقدر على العمل ،"اليوم السابع" التقى بأسرة "زينب" لرصد معاناتها مع المرض.

وتقول" فاطمة أحمد عثمان" ومقيمة بقرية الصوينى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إن لديها بنت وحيدة تدعى " زينب محمد " 18 سنة معاقة ذهنية، وأن زوجها فى العقد الخامس من العمر، ومعاق جسديا ولا يقدر على العمل، مما دفعها للخروج والعمل فى الحقول بالقرية ،بأجر يومى ، لكى تتكفل بعلاج ابنتها وزوجها.

وتضيف"فاطمة " أن أجرها اليومى من العمل بالحقول الزراعية، لا يكفى لتلبية احتياجات أسرتها من الطعام والشراب وثمن الأدوية ، وخاصة أن "زينب" تعانى من أمراض القلب، وقامت مؤخرا بإجراء عملية جراحية لتوسيع شرايين القلب ،فى شهر مارس الماضى، تكلفت 10000 جنيه.
>وتابعت والدة " زينب " أنه كان من المقرر أن تجرى نجلتها عملية جراحية أخرى لتغير صمام فى القلب ،لكن عدم قدرتها على توفير المال ،حرمها من إجراء العملية،وخاصة وأن الأطباء أكدوا أن "زينب " تحتاج إلى جراحة عاجلة تتكلف 12 ألف جنيه

وناشدة والدة زينب وزير الصحة وأصحاب الخير بمساعدتها فى إجراء العملية لنجلتها ،للتواصل مع حالة زينب على الرقم 01005828578.

الفتاة زينب (1)
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الفتاة زينب

الفتاة زينب (2)
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زينب ووالدتها


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