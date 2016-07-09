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بالصور.. لافتات الترحيب بالنقيب محمود الكومى تملأ شوارع مدينة طنطا

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بالصور.. لافتات الترحيب بالنقيب محمود الكومى تملأ شوارع مدينة طنطا بالصور.. لافتات الترحيب بالنقيب محمود الكومى تملأ شوارع مدينة طنطا
امتلأت شوارع وميادين مدينة طنطا بلافتات الترحيب، لاستقبال النقيب البطل محمود عصام الكومى، خبير المفرقعات، والذى أصيب فى تفجير مدرعته بالعريش ، مما أدى لببتر قدميه وانفجار عينه اليسرى وتقرر سفره للعلاج بلندن، وأجرى عملية بعينه اليسرى وتم تركيب أطراف صناعية له.

وكان الرئيس عبد الفتاحا لسيسي رئيس الجمهورية قد صدق على منح النقيب محمود عصام الكومى نوط الامتياز من الطبقة الثالثة تقديرًا لشجاعته وتضحياته للوطن، وقرر سفره للعلاج فى الخارج تقديرا لجهوده فى حماية الوطن.

وأكد المحاسب عصام الكومى والد البطل أن نجله، انتهى من رحلة العلاج الجراحى على خير ودخل مرحلة العلاج الطبيعى بعد تركيب الأطراف الصناعية، ومنتظر عودته خلال الأيام المقبلة .

وكان البطل يعمل خبير مفرقعات بقوات الحماية المدنية بالغربية، وشارك فى التعامل مع العديد من العبوات الناسفة، وتم الاستعانة به فى العريش للتعامل مع الإرهاب، ومتزوج ويعول طفل ويقيم بمدينة طنطا، شارع الأشرف سابقا ، محمود الكومى حاليا ،بعد قرار اللواء أجمد ضيف صقر بإطلاق اسمه عليه.
>ودشن أهالى مدينة طنطا من جيران وأصحاب النقيب البطل حملة لاستقباله بعنوان " حامى الأرض والعرض " لإعداد استقبال يليق به، كما امتلأت الشوارع والميادين بلافتات الترحيب به، وبدوره فى حماية الوطن.

البطل محمود الكومى مع أسرته (1)
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لافتات الترحيب بعودة الكومى فى شوارع مدينة طنطا

البطل محمود الكومى مع أسرته (2)
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البطل محمود الكومى مع أسرته

البطل محمود الكومى مع أسرته (3)
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لافتات الترحيب فى طنطا

البطل محمود الكومى مع أسرته (4)
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البطل وزوجته وابنه قبل الإصابة

البطل محمود الكومى مع أسرته (5)
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لافتات فى شارع حسن رضوان

البطل محمود الكومى مع أسرته (6)
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لافتات فى شارع سعيد

البطل محمود الكومى مع أسرته (7)
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لافتات فى شارع البحر

البطل محمود الكومى مع أسرته (8)
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لافتة من ضحى بجسده وفداها

البطل محمود الكومى مع أسرته (9)
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لافتات أمام مدارس الرافعي

البطل محمود الكومى مع أسرته (10)
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صور وبنرات الكومى فى طنطا


>بالصور.. والد النقيب محمود الكومى يشكر محافظ الغربية لإطلاق اسم نجله على شارع بطنطا
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