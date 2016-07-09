أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد صحية للذهاب إلى الشاطئ.. الطاقة الإيجابية والشعور بالأمان

Google+ Print
5 فوائد صحية للذهاب إلى الشاطئ.. الطاقة الإيجابية والشعور بالأمان 5 فوائد صحية للذهاب إلى الشاطئ.. الطاقة الإيجابية والشعور بالأمان
خلال هذه الأيام يذهب الكثير من الأشخاص إلى الساحل الشمالى أو شرم الشيخ وغيرها من الشواطئ الأخرى لقضاء العطلات والاستمتاع والشعور بالاسترخاء وتغيير الحالة المزاجية، لكن وجد أن الذهاب إلى الأماكن التى تتواجد بها بحار له العديد من الفوائد الصحية.

وفى هذا السياق يذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الآثار العلاجية والفوائد الصحية للذهاب إلى الشواطئ، وتتضمن الآتى:
>1-ينشط الدماغ: أظهرت العديد من الدراسات أن بعض المناطق فى الدماغ التى ترتبط بالعاطفة والتأمل يتم تعزيزها عند الذهاب إلى البحر، والسبب هو الشعور بالاسترخاء عند رؤية البحر.

2-يمد بالطاقة الإيجابية: يقول الباحثون إن موجات البحر تولد أيونات يمكن أن تساعد الجسم الحصول على المزيد من الأكسجين كما تعزز زيادة هرمون السيروتونين وهو المسؤول عن الشعور بالسعادة والرضا.
>3-يقلل من التوتر: لأن صوت أمواج البحر يمكن أن تخفض من مستويات هرمون التوتر الكورتيزول.
>4-الحصول على الأمان: أظهرت الأبحاث أن عند النظر للبحر يشعر الأشخاص بالأمن والأمان.
>5-المشى على البحر يساعد على تنظيم العقل وحرق السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم.

وحسب التقرير، أظهرت العديد من الدراسات أن جميع المسطحات المائية مثل حمامات السباحة والأنهار والبحار تقدم الشفاء للإنسان ولها تأثيرات عميقة على العقل والجسد والروح.


>3 نصائح للشعور بالراحة أثناء السفر بالطائرة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365