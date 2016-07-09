5 فوائد صحية للذهاب إلى الشاطئ.. الطاقة الإيجابية والشعور بالأمان

خلال هذه الأيام يذهب الكثير من الأشخاص إلى الساحل الشمالى أو شرم الشيخ وغيرها من الشواطئ الأخرى لقضاء العطلات والاستمتاع والشعور بالاسترخاء وتغيير الحالة المزاجية، لكن وجد أن الذهاب إلى الأماكن التى تتواجد بها بحار له العديد من الفوائد الصحية.

وفى هذا السياق يذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الآثار العلاجية والفوائد الصحية للذهاب إلى الشواطئ، وتتضمن الآتى:

>1-ينشط الدماغ: أظهرت العديد من الدراسات أن بعض المناطق فى الدماغ التى ترتبط بالعاطفة والتأمل يتم تعزيزها عند الذهاب إلى البحر، والسبب هو الشعور بالاسترخاء عند رؤية البحر.

2-يمد بالطاقة الإيجابية: يقول الباحثون إن موجات البحر تولد أيونات يمكن أن تساعد الجسم الحصول على المزيد من الأكسجين كما تعزز زيادة هرمون السيروتونين وهو المسؤول عن الشعور بالسعادة والرضا.

>3-يقلل من التوتر: لأن صوت أمواج البحر يمكن أن تخفض من مستويات هرمون التوتر الكورتيزول.

>4-الحصول على الأمان: أظهرت الأبحاث أن عند النظر للبحر يشعر الأشخاص بالأمن والأمان.

>5-المشى على البحر يساعد على تنظيم العقل وحرق السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم.

وحسب التقرير، أظهرت العديد من الدراسات أن جميع المسطحات المائية مثل حمامات السباحة والأنهار والبحار تقدم الشفاء للإنسان ولها تأثيرات عميقة على العقل والجسد والروح.

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