توابل تستخدم لعلاج مشاكل صحية.. الفلفل الأسود والريحان

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living"، أنه منذ بداية البشرية تم علاج مختلف الأمراض بالأعشاب والتوابل، وذلك لاحتوائها على خصائص علاجية تساعد فى حل المشاكل المرضية، وتشمل هذه الأعشاب الأكثر شيوعا الآتى:

1- الريحان: فقد استخدم الريحان لعدة قرون كوسيلة مساعدة فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى كتخفيف غازات البطن وتسريع الهضم، ومن السهل إضافته إلى الطعام كالسلطة أو مضغ أوراقة لتخفيف ألم الصداع .

2- الفلفل الأسود: من المثير للدهشة أن الفلفل الأسود له العديد من الفوائد الصحية للجسم، ورشة إلى الأطباق الخاصة بك بشكل يومى يقلل من انتفاخ البطن ويساعد على طرد غازات البطن وزيادة تدفق الدورة الدموى ويخفض مستوى ضغط الدم، كما أنه يستخدم أيضا فى تخفيف احتقان الجيوب الأنفية ويمنع تدمير مضادات الأكسدة الأخرى فى الجسم.

3- القرفة: من التوابل لذيذة الطعم ومن الممكن إضافتها إلى الطعام لجعل مذاقه لذيذا، وتساعد على تدفق الدورة الدموية والهضم، كما تساعد فى تخفيف ألم الحيض عند النساء.

4- الشمر: إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء الساخن علاجا جيد لانتفاخ البطن وتعزيز الرضاعة عند الأمهات حديثى الولادة( المرضعات ) كما أنه يساعد أيضا على زيادة الرغبة الجنسية.

البهارات مفيدة بس بالعقل.. الفلفل الأسود والحبهان للقضاء على البكتيريا الضارة والزيادة بتعمل العكس.. و5 جرامات قرفة تحرق الدهون والزيادة ترفع الضغط.. و10 جرامات جنزبيل تخفف آلام المعدة والمفاصل

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