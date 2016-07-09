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خلال 3 أشهر.. قطر وإثيوبيا وليبيا أقل الدول عبورا لقناة السويس

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خلال 3 أشهر.. قطر وإثيوبيا وليبيا أقل الدول عبورا لقناة السويس خلال 3 أشهر.. قطر وإثيوبيا وليبيا أقل الدول عبورا لقناة السويس
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن أقل الدول التى عبرت القناة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس 2016 قطر وأثيوبيا والسويد وجزر القمر كرواتيا وتايلاند وليبيا، حيث تراوحت مرات العبور من مرة واحدة خلال الثلاثة شهور إلى مرتين.

وكشفت تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس، أن قطر عبرت لها خلال القناة سفينة واحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس بحمولة 70 ألف طن، كما عبرت السويد سفينة واحدة بحمولة 68 الف طن وإثيوبيا بحمولة 20 ألف طن وليبيا سفينة واحدة بحمولة 78 ألف طن وجزر القمر سفينة واحدة بحمولة 11 ألف طن وسيرلانكا عبرت لها بالقناة وسفينة واحدة أيضا بحمولة 9 ألاف طن.

وأشارت التقارير إلى أن الدول التى عبرت مرة واحدة القناه طوال الثلاثة شهور من يناير وحتى مارس هي المغرب بحمولة 4 آلاف طن والجبل الأسود بحمولة 23 ألف طن وتايلاند بحمولة 21 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن الدول التى عبرت لها سفن قناة السويس مرتين خلال شهر يناير وحتى مارس 2016 دولة كرواتيا بحمولة 56 ألف طن وكمبوديا بحمولة 4 آلاف طن ومنغوليا بحمولة 3 ألاف طن وسويسرا بحمولة 21 ألف طن بينما عبرت لإسرائيل 3 سفن بحمولة 7 ألاف طن
>خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016.


>مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس بينها حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور
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