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افتتاح محور الأربعين المرورى بالقاهرة خلال سبتمبر المقبل

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افتتاح محور الأربعين المرورى بالقاهرة خلال سبتمبر المقبل افتتاح محور الأربعين المرورى بالقاهرة خلال سبتمبر المقبل
كلف اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، القائم بأعمال رئيس حى السلام بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتجديد شبكات الصرف والمياه التى تتم بشارع الاربعين، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإتمام المشروع، والمقرر الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل .

وقال اللواء أحمد تيمور، إنه تم افتتاح محور الشهيد أحمد فوزى الذى يربط بين منطقة جسر السويس بعدد من المحاور المرورية أهمها محاور مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب وأبو رجيلة وشارع عبد الله رفاعى، بهدف تخفيف الأعباء المرورية على مداخل حى المرج والمنطقة الشرقية بشكل كامل وتخفيف حركة السيارات بالطريق الدائرى.

وأضاف القائم بأعمال محافظ القاهرة فى تصريحات لليوم السابع، أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة النظافة بسرعة نشر عدد مضاعف من صناديق القمامة بطول امتداد المحور الجديد والمحاور الأخرى، مع متابعة يومية وحملات نظافة مستمرة للحفاظ على مستوى كفاءة النظافة اللائق بالمحور الجديد .

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