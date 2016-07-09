تداول صورة للقبطان ولاء حافظ بعد خروجه من غرفة العمليات

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للقبطان المصرى ولاء حافظ، بعد خروجه من غرفة العمليات بالمركز الطبى العالمى.

وقال متداولو الصورة، إن ولاء حافظ، بدأ فى تحريك يده وتحسنت حالته بشكل كبير، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على طريق السويس مساء أمس الجمعة.

كان القبطان المصرى، الحاصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية بأطول غطسه تحت الماء بـ51 ساعة، قد تعرض لحادث سير بعد انقلاب سيارته على طريق السويس، ونقله إلى المركز الطبى العالمى.



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القبطان ولاء حافظ بعد خروجه من غرفة العمليات

تحسن حالة القبطان المصرى ولاء حافظ بعد خروجه من غرفة العمليات

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