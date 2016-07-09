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4 أغسطس.. نظر الدعوى المطالبة بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا

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4 أغسطس.. نظر الدعوى المطالبة بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا 4 أغسطس.. نظر الدعوى المطالبة بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا
حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتى تطالب بحظر رحلات الطائرات المصرية من وإلى فرنسا ، واعتبار المطارات الفرنسية غير آمنه، وذلك لحين تأمينها ومراجعة معايير الصيانة والفحص تحت إشراف دولى .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٧٧٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران بصفته، حيث ذكرت الدعوى إن أهل الشر قاموا بتنفيذ مؤامرة جديدة ضد واسقطوا الطائرة المصرية القادمة إلى القاهرة من مطار شارل ديجول بفرنسا برحلتها رقم ms804 فوق البحر المتوسط، وتقاعست الدول القريبة من موقع سقوط الطائرة عن التحرك والمساعدة مثل تركيا وقبرص وإسرائيل، والأسطول السادس الأمريكى، عدا اليونان .


>مصر للطيران: القوات المسلحة تواصل البحث عن جثامين ضحايا الطائرة المفقودة
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