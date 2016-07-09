بالصور..سكان "الحراسات" ببورسعيد: القمامة تحاصرنا ورئيس الحى فى غفلة

يرصد "اليوم السابع" بالصور كارثة بيئية يعيشها سكان منطقة الحراسات بحى الضواحى ببورسعيد رغم الاستغاثات الموجهة للمسئولين للتدخل لحل مشكلة مياه الصرف الصحى ، إلا أن المسئولين لم يتدخلوا لحل المشكلة.

وقال عبد الباقى معاطى 45 سنه لـ " اليوم السابع " إنه منذ أكثر من 4 سنوات و مياه الصرف الصحى تؤرق المواطنين وأصبحت مشكلة مزمنة عجز المسئولون عن إيجاد حل نهائى لها وخاصة بعد أن أسقطوا الأهالى من حساباتهم واكتفوا بالتصريحات الوردية على صفحات التواصل الإجتماعى وكأننا نعيش فى كوكب آخر.

ومن جانبها أكدت روحيه ناصر الله على ربة منزل 47 سنه أن سكان الحراسات "كرهوا حياتهم بسبب حظهم العاثر لحرمانهم من بيئة صحية نظيفة تحمى أولادهم من التلوث والأمراض مثل حساسية الصدر والجلد بسبب لدغات الناموس ناهيك عن الفيروسات القاتلة" .

وتستكمل رضا أحمد العوضى 32 سنه تعمل بإحدى الحضانات الخاصة قائلة :"رفعنا شكونا لرئيس الحى للتدخل لحمايتنا وحماية أولادنا من القاذورات والروائح الكريهة التى تزكم الأنوف والفئران والثعابين التى وسط تجاهل رئيس الحى ".