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محافظ جنوب سيناء: تشكيل لجنة لدراسة موقع جامعة سلمان والانتهاء من السور والبوابات

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محافظ جنوب سيناء: تشكيل لجنة لدراسة موقع جامعة سلمان والانتهاء من السور والبوابات محافظ جنوب سيناء: تشكيل لجنة لدراسة موقع جامعة سلمان والانتهاء من السور والبوابات
قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، إن هناك لجنة مشكلة لدراسة موقع جامعة الملك سلمان برئاسة اللواء محمود عيسى السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء والمهندس مدحت صلاح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأضاف، قامت اللجنة باستيلام موقع الجامعة والمزمع إقامتها بمدينة طور سيناء على مساحة 205 فدان، موضحا أن الموقع المخصص لإقامة الجامعة الملك سلمان يقع فى مدخل مدينة طور سيناء اتجاه شرم الشيخ، حيث تم الانتهاء من إقامة السور حول الجامعة والبوابات ، موضحًا أنه سيتم البدء فى أعمال التنفيذ خلال شهور عقب الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية للمشروع، وتشمل العديد من الكليات مثل التجارة والتربية والأداب والحقوق والهندسة والصيدلة والطب وغيرها، وسيكون لها فروع بمدن شرم الشيخ ورأس سدر.


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