قيادى سابق بالجماعة الإسلامية: قيادات الجماعة قررت فك التعاون مع الإخوان

أكد ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن قيادات الجماعة اتخذوا منذ أيام قرار بفك التعاون مع جماعة الإخوان بعد حالة التوتر التى شهدتها الجماعة الإسلامية مع التنظيم عقب هجوم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى على الجماعة أمام مجلس العموم البريطانى.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن الجماعه أعلنت ذلك لقواعدها على استحياء، ولم تعلن رسميا لأسباب لا تريد الجماعة إعلانها، مشيرا إلى أن نص القرار كان تجميد تعاون الجماعة الإسلامية مع الإخوان فى كل شىء.

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