الصحة تنتهى من ضم 1.5 مليون أسرة لبرنامج رعاية غير القادرين نهاية الشهر

أكدت الدكتورة هالة ماسخ مدير مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بوزارة الصحة، أنه سيتم الانتهاء من ضم 1.5 مليون أسرة للبرنامج فى 30 يوليو الجارى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت مدير مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن البرنامج يستهدف تغطية عدد من غير القادرين يبلغ عددهم نحو 23.6 مليون مواطن بإضافة فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة وغير القادرين عن طريق الاستهداف الجغرافى.
وأوضحت الدكتورة هالة ماسخ مدير مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة أن البرنامج يقدم جميع الخدمات مجاناً للمشتركين من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى.