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الإنضباط المرورى بالجيزة ترصد 6 آلاف مخالفة انتظار خاطئ وحدة

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الإنضباط المرورى بالجيزة ترصد 6 آلاف مخالفة انتظار خاطئ وحدة الإنضباط المرورى بالجيزة ترصد 6 آلاف مخالفة انتظار خاطئ وحدة
أكد مصدر أمنى، أن وحدة الانضباط المرورى التى استحدثتها الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، منذ إنشائها قامت برفع العديد من السيارات التى تقف فى الممنوع وترتكب مخالفات انتظار خاطئ وتتسبب فى إحداث حالة من السيولة المرورية بمعظم شوارع المحافظة.

و أضاف المصدر لـ " اليوم السابع " أن وحدة الانضباط المرورى رصدت خلال 5 شهور الماضية 6 الآف سيارة بواقع 40 مخالفة انتظار خاطئ، وتبلغ تكلفة المخالفة التى يرتكبها المواطنين فى الانتظار الخاطئ 40 جنيها، ويتم دفعها بشكل فورى أو عن طريق إدارة المرور التابعة لها، وساهمت كثيرا فى أحداث سيولة مروية بالعديد من الميادين منها ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وفيصل والهرم وشارع التحرير وشارع الثورة وشارع البطل أحمد عبد العزيز وبميدان النهضة وميدان الجلاء وشارع السودان.


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