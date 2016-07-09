قوات مكافحة العنف ضد المراة تشن حملات أمنية بالأماكن العامة لضبط المتحرشين

شنت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء عصام شبل مدير الإدارة، والعقيد نشوى محمود، بالاشتراك مع عدد من الضابطات والأفراد، وعدد من قوات مديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة داخل المتنزهات و الحدائق العامة، وذلك لضبط الحالة الأمنية بالشارع المصرى ، ومكافحة جرائم التحرش ومواجهة أى محاولة للخروج عن القانون وتعكير فرحة المواطنين بالاحتفال بعيد الفطر المبارك>وبدأت قوات مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية عملها بثالث أيام عيد الفطر المبارك، بشن حملات أمنية داخل حديقة الفسطاط، بقصد مكافحة جرائم التحرش ومواجهة أى محاولة للخروج عن القانون وتعكير فرحة المواطنين بالاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقامت والعقيد نشوى محمود، بالاشتراك مع عدد من الضابطات والأفراد، وعدد من قوات مديرية أمن القاهرة، بتنظيم حملات توعية للشباب والأطفال ضد التحرش بحديقة الفسطاط ، وطالبوا الشباب بعدم إيذاء الفتيات الموجودات بالحديقة ، والعمل على حمايتهم، مؤكدة لهم ان الشباب فى هذا السن هم أم مصر فى المستقبل .

وألقت قوات الشرطة النسائية القبض على أحد الشباب المتحرشين داخل حديقة الفسطاط، وهو يقوم بتصوير الفتيات دون علمهم، وقامت بتسليمهم إلى قوة المباحث الخاصة بقسم مصر القديمة، والتى تحفظت عليهم لحين استدعاء أولياء أمورهم وقاموا بالتحفظ على الهاتف المحمول الذى تم به تصوير الفتيات .

وواصلت الشرطة النسائية أداء عملها لليوم الثالث على التوالى ، بشن حملة أمنية داخل الحديقة الدولية ، ذلك لضبط الحالة الأمنية هناك ، والقبض على أى شخص يقوم بالتحرش بالفتيات داخل الحديقة، وكذلك من يقوم بالخروج عن النسق العام .

وبعد أن انتهت الشرطة النسائية من تأمين الحدائق والمتنزهات العامة، قاموا بالتوجه إلى محيط السينمات بمنطقة وسط البلد، وذلك لضبط الحالة الأمنية بمحيط تلك السينمات وضبط الشباب المتحرش، ومنع أى مضايقات للفتيات فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

الشرطة النسائية تؤمن سينمات وسط البلد لمكافحة التحرش فى ثالث أيام العيد

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