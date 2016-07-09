نظر أولى جلسات دعوى إلزام البرلمان بسحب الثقة من وزير التموين 6 سبتمبر

حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى يطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر فى سحب الثقة من وزير التموين

وقال صبرى فى دعواه التى حملت رقم ٦٠١٩١ لسنة ٧٠ قضائية، إن منظومة الفساد توغلت فى كل مكان على أرض مصر، مضيفا :وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث فى وزارة التموين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحدلمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسببفى ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة".

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