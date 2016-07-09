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نظر أولى جلسات دعوى إلزام البرلمان بسحب الثقة من وزير التموين 6 سبتمبر

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نظر أولى جلسات دعوى إلزام البرلمان بسحب الثقة من وزير التموين 6 سبتمبر نظر أولى جلسات دعوى إلزام البرلمان بسحب الثقة من وزير التموين 6 سبتمبر
حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى يطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر فى سحب الثقة من وزير .

وقال صبرى فى دعواه التى حملت رقم ٦٠١٩١ لسنة ٧٠ قضائية، إن منظومة الفساد توغلت فى كل مكان على أرض ، مضيفا :وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث فى وزارة التموين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحدلمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسببفى ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة".


>بالصور..أصحاب المخابز بالشرقية يوقعون استمارات "تمرد" لإقالة وزير التموين

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