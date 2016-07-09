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أهالى تقسيم جمعية أمنحتب بالسلام يطالبون بإدخال المرافق للوحدات السكنية

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أهالى تقسيم جمعية أمنحتب بالسلام يطالبون بإدخال المرافق للوحدات السكنية أهالى تقسيم جمعية أمنحتب بالسلام يطالبون بإدخال المرافق للوحدات السكنية
يطالب أهالى تقسيم جمعيه أمنحتب وجمعية 6 أكتوبر، من سكان منتجع النخيل، للإسكان التعاونى بطريق الإسماعيلية الصحراوى بحى السلام ثانى محافظة القاهرة، بإدخال المرافق لوحداتهم السكنية.

وأرسل أحد الأهالى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، مناشدة للمسئولين قائلاً: "نناشد سيادتكم بمساعدتنا فى حل المشكلات التى تواجهنا فى إدخال المرافق للمدينة، من كهرباء ومياه وصرف صحى، والمرافق الضرورية لأبسط مكونات الحياة، علما بأن المدينة بها أكثر من 700 عقار بحوالى 25000 وحدة سكنية 90% منها مباع وعلى الرغم أن جميع المبانى تم الحصول مسبقا بالتراخيص اللازمة لإنشاء هذه المبانى من حى ثانى السلام ويتم البناء تحت إشراف مهندسى الحى ولكننا فوجئنا بتعنت الجهات المسؤولة فى إدخال المرافق للمدينة ولقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى للجهات المختصة بذلك ومنها الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وحى السلام ومحافظة القاهرة، ولكن دون جدوى، حيث يطرح كل مسؤول حل المشكلة على الجهة الأخرى".


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