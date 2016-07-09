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"فرعية أطباء بنى سويف": استقبال السيدات الراغبات فى إجراء مناظير الرحم بالمجان

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"فرعية أطباء بنى سويف": استقبال السيدات الراغبات فى إجراء مناظير الرحم بالمجان "فرعية أطباء بنى سويف": استقبال السيدات الراغبات فى إجراء مناظير الرحم بالمجان
أعلن الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء بنى سويف عن استقبال السيدات الراغبات فى إجراء مناظير الرحم بمبنى النقابة، لتنظيم جدول مواعيد يضم أسمائهن حتى يمكنهن الذهاب إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الفيوم للاستفادة من وجود د . أسامة شوقى أستاذ جراحة الرحم الذى يعمل بدولة الهند، ويزور حاليا لإجراء تلك العمليات مجانا .

وأشار "مصباح" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" إلى توقيع فرعى نقابتى بنى سويف والفيوم بروتوكول تعاون مع الجمعية العربية لطب الاجنة يتم بمقتضاه استضافة "د. شوقى " وفريق العمل ومساعديه من الهنود والمصريين فى الفيوم خلال شهر يوليو الجارى وفى بنى سويف خلال شهر يناير المقبل، ويمكن لمرضى المحافظتين الاستفادة من إجراء مناظير الرحم مجانا دون التقيد بالموقع الجغرافى .


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